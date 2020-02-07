Хозсуд Киева разблокировал процесс приватизации «Центрэнерго»

6 февраля, Хозяйственный суд города Киева своим постановлением удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества Украины, отменив меры обеспечения иска, которым была заблокирована приватизация ПАО "Центрэнерго".

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества, 23 января 2020 года Хозяйственный суд Киева, без вызова сторон, рассмотрел и удовлетворил заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска и запретил Фонду совершать действия по приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по сути о признании недействительным приказа ФГИУ № 1572 от 13 декабря 2018 года.

В ответ Фонд подал в Хозсуд города Киева ходатайство об отмене указанных мер обеспечения иска.

В то же время, в конце января Фонд государственного имущества Украины начал процедуру отбора инвестиционных советников по приватизации для ПАО "Центрэнерго". С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года ФГИУ также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества допускает возможность приватизации ПАО "Центрэнерго" и "Угольная компания "Краснолиманская" одним "пакетом".