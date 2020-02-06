Финансовые новости
- |
- 06.02.20
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В январе «Ника-Тера» увеличила переработку грузов на 20%
12:40 06.02.2020 |
В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) увеличил перевалку грузов на 20% до 630 тыс. тонн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.
В структуре грузооборота основным грузом остаются зерновые, зернобобовые и масличные грузы - 458,2 тыс. тонн, или 72,6 % от общего объема перевалки, шрот - 109,8 тыс. тонн, или 17,4%, навалочные грузы - 63 тыс. тонн (10%).
Всего за январь на причалах порта было обработано 26 судов.
"Повышение эффективности грузовых операций и рост грузооборота - среди наших ключевых KPI. Мы начали год с очень хорошей динамикой. Показатель роста - плюс 19,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Внедрение новых технологий и оптимизация разгрузочно-погрузочных процессов дают свои результаты", - прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев.
Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом "Ника-Тера" увеличила перевалку грузов на 48%, или на 2,8 млн тонн до 8,637 млн тонн грузов.
В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.
Порт расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами.
С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?
|Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским
|«Земельная ночь» в Раде: Умножат ли «слуги» на ноль Тимошенко и Медведчука
|Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект «О медиа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕБРР выделит $60 млн Fozzy Group на расширение сети Сильпо и Фора
|Стали известны детали меморандума между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn
|В январе «Ника-Тера» увеличила переработку грузов на 20%
|Кем является новый глава «Укрзализныци» Марчек Желько, и какие проблемы его ждут
|«Укртрансгаз» обратился в СНБО из-за ареста счетов и активов
|Правительство предлагает ВР полностью запретить приватизацию «Энергоатома», «Укрэнерго», Укргидроэнерго» и МГУ
Это интересно
|Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов
|16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность
|Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет
|Firefox теперь показывает все собираемые данные телеметрии
|Круизные теплоходы США переходят на СПГ
|Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30