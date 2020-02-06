Кем является новый глава «Укрзализныци» Марчек Желько, и какие проблемы его ждут

Алина Морозова / Depo.ua

29 января Кабмин согласовал увольнение предыдущего главы предприятия Евгения Кравцова. А с 5 февраля временно возложил обязанности по управлению "Укрзализныцей" на члена правления компании Марчека Желько.

Depo.ua собрал данные о самом Желько и тех вызовах, которые сейчас перед ним стоят.

Итак, Желько родился в Словении, в городе Мариборе, но серб по происхождению. Получил экономическое образование. Около тринадцати лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald's в Украине, Румынии и Югославии.

Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании "Новая Почта". Работал директором по персоналу ПАО "Днепроспецсталь", директором по персоналу группы Starlightmedia, независимым членом наблюдательного совета "Укрросметалл". С весны 2016-го входит в правление "Укрзализныци".

В его декларации указаны две квартиры в Сербии, одна в Киеве и одна в Запорожье. Ездит Желько на Mercedes 2012 года. Жена же имеет BMW 2014-го.

Его доход в "Укрзализныце" составляет 4,8 млн за год.

На счетах Желько - 49 тыс. евро. У его жены - 59 тыс. грн и почти 58 тыс. долларов.

Имеет дочь и падчерицу.

"Укрзализныця платит зарплату дроворубам, лесничим и танцорам. На балансе компании - сотни предприятий, связанных с железнодорожными перевозками. Это советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю. В то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10! (...) В 2020 году начинаем сокращать административный персонал на 40-50 %", - отметил Желько в проекте "12 лиц стратегии Укрзализныци".

Добавил, что предприятие нуждается в модернизации, ведь его коэффициент изношенности - один из крупнейших среди железных дорог Евразии. Кроме того, большая проблема заключается в том, что почти половина существующей сети простаивает, хотя платить за обслуживание этой части сети компания продолжает.

Упомянул и проблему убыточности пассажирских перевозок, которые несут ежегодные убытки в 12 млрд грн.

"Пока перекрываемся за счет поступлений от грузового сегмента. Но после допуска частной тяги и выделения независимого оператора грузовых перевозок этому будет положен конец. Что должно быть взамен? Прозрачные тарифы на пользование инфраструктурой, вагонными и локомотивной составляющим; финансирование пригородных перевозок органами местного самоуправления, а пассажирских перевозок дальнего сообщения - государством", - подчеркнул железнодорожник.

Назначение уже получило свою порцию критики. Так, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал принятое решение "в корне неправильным".

"За ним стоят те же люди, что и за Кравцовым. Поэтому четкий сигнал от нынешнего Наблюдательного совета и Кабмина - ничего не меняется", - отметил бывший и.о. министра в комментарии Censor.net.

При этом задач в Желько будет немало, ведь сейчас в "Укрзализныци" начинается период перемен.

Во-первых, сейчас Украина подписала меморандум о сотрудничестве с немецкой государственной компанией Deutsche Bahn. В свое время новость о предварительных договоренностях между компаниями спровоцировала немало слухов. Хотя сейчас Алексей Гончарук отмечает, что на первом этапе речь идет о сотрудничестве в сфере консалтинга, это может вызвать определенные сложности. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, могут начать с модернизации железнодорожных вокзалов. Впрочем, около трех месяцев продлится подготовительный период. Стороны должны согласовать и заключить договор об оценке деятельности "Укрзализныци", а также разработать дорожную карту по улучшению деятельности украинской компании.

Сам Желько считает, что нужно перенимать опыт немцев осторожно.

"Мы должны учитывать не только достижения Deutsche Bahn, но и ошибки. Действовать без перегибов. Так, после замечания Федеральной счетной палаты немецкая компания решила продать международного оператора пассажирских перевозок DB Arriva. Регулятор вмешался, поскольку Deutsche Bahn слишком сосредоточилась на развитии деятельности вне Германии", - акцентировал он.

Во-вторых, 9 февраля завершается обсуждение о запуске пилотного проекта частной тяги, который заключается в допуске частных поездов к перевозкам на определенных участках. Начнут инновацию с грузовых перевозок. Впрочем, возникнет немало вопросов по логистике, безопасности и координации. И если компания будет не слишком затягивать, задача выбрать первых железнодорожных конкурентов государства выпадет именно на каденцию Желько.

В-третьих, на этот год компания анонсировала закупку до 40 новых локомотивов - правда, по словам уже экс-руководителя предприятия Евгения Кравцова, растянуть закупку могут и на 2021-й. Также железнодорожный парк должен пополниться новыми электровозами. С большой вероятностью, часть проекта ляжет на плечи временного главы "Укрзализныци".

В-четвертых, в компании расследуют нарушение при закупке газа на сумму свыше 18 млн грн, которое произошло без тендерных процедур. В пресс-службе пообещали сообщить о результатах следствия. И весьма вероятно, что разрулить это дело тоже придется господину Желько.