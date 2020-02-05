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Правительство предлагает ВР полностью запретить приватизацию «Энергоатома», «Укрэнерго», Укргидроэнерго» и МГУ
13:57 05.02.2020 |
Перечень энергетических объектов, 100% доли корпоративных прав в которых должно, согласно законопроекту №2831, сохраняться за государством, включает в себя НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго», а также АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).
Соответствующий список обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель», которые в 2019 году были созданы Кабинетом министров с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии. Кроме того, в перечень вошли предприятия, связанные с атомной энергетикой и обращением с радиоактивными отходами: ГСП «Объединение «Радон», ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», ГСП «Чернобыльская АЭС», ГП «Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» и др.
Как отмечается на сайте Министерства развития экономики, правительственный законопроект предусматривает три группы запрещенных к приватизации объектов. В первой - акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации. Во второй - акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%, в третей - объекты культуры и спорта.
При этом ПАО «Укрнафта», АО «Укргазвыдобування», АО «Укртранснафта», АО «Укртрансгаз», АО «Черноморнефтегаз» ни в одном из обозначенных перечней не фигурируют.
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