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Vodafone Украина выпустила облигации на $500 миллионов
17:05 04.02.2020 |
Инвестиционная компания Dragon Capital выступила лид-менеджером для одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи "ВФ Украина", работающего под брендом Vodafone Украина, при размещении пятилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов под 6,2% годовых.
Об этом сообщили в пресс-службе Dragon Capital.
"Мы официально можем сообщить о том, что Dragon Capital выступил совместным лид-менеджером для Vodafone Украины при размещении пятилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более 3 миллиардов долларов и обеспечил возможность для Vodafone Украина привлечь финансирование с купоном 6,20%", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что совместными букраннерами и совместными лид-менеджерами для Vodafone Украина стали J.P. Morgan, RBI и ICBC Standard.
"Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму 464 миллиона долларов, а также на общие корпоративные цели", - отметили в Dragon Capital.
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