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Суд приостановил концессию Херсонского морпорта по требованию консорциума «Аскет Шиппинг» и «Глобал Грейн»
12:36 04.02.2020 |
Шестой апелляционный административный суд. Киева своим решением приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 "Украины от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса морского торгового порта "Херсон", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.
"Заявление по осуществлению мер в указанном деле удовлетворено", - отметили в пресс-службе суда. В то же время, текст судебного постановления еще не обнародован в реестре судебных решений.
Министерство инфраструктуры Украины готовит заявление относительно указанного решения суда.
Иск по данному делу был подан ООО "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн"(консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), требовавшей признать противоправным и отменить решение о недопущении компании к участию в концессионном конкурсе.
Согласно информации Министерства инфраструктуры Украины, "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн" не была допущена к этапу раскрытия финансовых предложений концессионного конкурса по морпорту "Херсон".
Суд постановил остановить действие соответствующего приказа Мининфраструктуры дo вступления в силу решения суда пo данному делу.
Суд также запретил Мининфраструктуры и концессионной кoмиссии делать любые действия направленные на завершение концессионного кoнкурса в морпорту "Херсон".
Как сообщалось, "Рисоил-Херсон" победила в конкурсе на концессию Херсонского морского торгового порта.
Согласно информации на сайте Мининфраструктуры Украины, предложения "Рисоил-Херсон" составили: 7% - ставка концессионного платежа; 12,06 млн грн - фиксированный концессионный платеж; допинвестиции за первый и второй годы - по 33,284 млн грн, за третий и четвертый - по 8,321 млн грн; 18,089 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры, 60 месяцев обязательства неувольнения работников порта.
Заявки на участие в конкурсе по "Херсону" подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).
О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.
ТЭО пилотных проектов были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.
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