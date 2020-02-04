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Стали известны крупнейшие получатели НДС в январе
11:57 04.02.2020 |
Компания "Кернел-Трейд", "Каргилл" и "Азовсталь" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в январе.
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли:
"Кернел-Трейд" - 1 402,347 млн гривен,
"Каргилл" - 1 371,728 млн гривен,
"Азовсталь" - 1 255,473 млн гривен,
"Сантрейд" - 1 070,096 млн гривен и
"Арселор Миттал Кривой Рог" - 675,225 млн гривен.
Объем возмещения НДС в январе составил 17,992 млрд гривен.
Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщикам Киева - 15,437 млрд гривен, Львовской области - 263,058 млн гривен, Киевской области - 242,426 млн гривен и Запорожской области - 223,435 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше плана.
Компании "Катеринопольский элеватор", "Полтавский ГОК" и "АДМ Юкрейн" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в декабре.
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