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Укрзализныця вводит услугу доставки ручной клади на вокзалах
16:56 03.02.2020 |
Укрзализныця вводит услугу доставки ручной клади до поезда, с вокзала на вокзал, и адресно - от двери до двери.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уже с 3 февраля этого года услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах.
УЗ проработает механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.
"Укрзализныця делает очередной вклад в улучшение сервиса для своих пассажиров. Конечно, пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью", - прокомментировал член правления компании Марчин Целеевський.
В частности, пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная - от двери до двери.
Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечной адресу.
Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери.
Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.
К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.
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