НБУ оштрафовал Аккордбанк на 2,313 млн грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2020 года оштрафовал Аккордбанк (Киев) на 2,313 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка, Аккордбанк оштрафован за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов или финансированию терроризма, в том числе системы управления рисками их легализации, а также за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов или их представителей и проводить анализ их финансовых операций.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года акционерами банка являлись Данило Волынец (70,286024%), Алексей Руднев (9,999876%), Светлана Фесенко (9,945643%), а также Анатолий Гулей (4,175481%), Зиновий Кузымкив (3,262224%), Сергей Мищенко (2,330751%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 октяября 2019 года по размеру общих активов (2,703 млрд грн) Аккордбанк занимал 36-е место среди 76 действующих банков.