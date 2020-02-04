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Следующий концессионный конкурс будет в порту Черноморск - Криклий
08:48 03.02.2020 |
Морской торговый порт (МТП) Черноморск в Одесской области может стать третьим украинским портом, который будет передан в концессию.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины, сообщает пресс-служба министерства.
"Готовим концессионные проекты в морских портах Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет в морском порту Черноморск. Там мы предлагаем инвесторам контейнерный терминал и паромную переправу. Далее - конкурс в морском порту Одессы, где инвесторов должна заинтересовать пассажирский терминал и гостиница", - сказал Криклий.
Он сообщил, что при поддержке Всемирного банка Мининфраструктуры работает также над проектами концессионных дорог Львов-Стрый и Львов-Тернополь.
"До конца февраля планируем определиться относительно концессионных проектов в аэропортах Львов, Запорожье, Херсон и Черновцы. Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге", - сообщил Криклий.
Криклий подчеркнул, что концессии и инвестиции должны стать движущей силой обновления и развития украинской инфраструктуры.
"Первые концессионные конкурсы в портах Украины успешно проведены. Их выиграли компании Рисоил-Херсон и QTerminals, которые имеют опыт, ресурсы и амбициозные планы на долгосрочную перспективу. Порты Херсон и Ольвия станут точками роста для концессионеров и украинской экономики", - заявил министр инфраструктуры.
По его словам, победитель концессионного конкурса в порту Херсон компания Рисоил-Херсон инвестирует 300 млн грн в развитие порта в течение четырех лет, что на 40% больше, чем устанавливалось требованиями конкурса. А компания QTerminals из Катара инвестирует в порт Ольвия течение 5 лет 3,4 млрд грн.
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