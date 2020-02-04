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Cуд временно запретил приватизацию «Центрэнерго»
08:21 03.02.2020 |
Хозяйственный суд Киева запретил приватизацию госкомпании "Центрэнерго" до разрешения по сути спора Фонда госимущества и ООО "Укрдонинвест".
Об этом говорится в определении суда от 23 января 2020 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
"Удовлетворить заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска. Принять меры по обеспечению иска ООО "Укрдонинвест" к Фонду государственного имущества путем запрета совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа Фонда госимущества № 1572 от 13 декабря 2018 года", - сказано в определении.
Срок предъявления данного определения к исполнению - до 23 января 2023 года.
Как сообщал УНИАН, компания "Центрэнерго" была включена в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс. Советник по приватизации "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству пакет акций предприятия (78,3%) в 5,985 миллиарда гривень (225,48 миллиона долларов).
Однако конкурс по продаже отменили, а в Фонде госимущества заявили, что участники конкурса, ООО "Укрдонинвест" и Производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.
В 2018 году компания "Укрдонинвест" обратилась в суд с иском, требуя признать себя участником конкурса по приватизации "Центрэнерго" с признанием недействительным приказа Фонда госимущества об отмене продажи компании.
Фонд планировал продать госпакет акций предприятия в 2020 году как объект большой приватизации.
Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.
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