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В Укрэнерго заявляют о миллиардном долге предприятий Коломойского за электричество
17:52 31.01.2020 |
Предприятия, связанные с олигархом Игорем Коломойским, задолжали ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 1,2 - 1,6 млрд грн.
Об этом в интервью "Бизнес-Цензор" рассказал и.о. председателя правления ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
"Общая задолженность за передачу электроэнергии составляет около 1,2 млрд грн. Часть этого долга - это текущая задолженность или долг с небольшой просрочкой", - говорится в сообщении.
В эту сумму не входит долг, не уплаченный условной группой "Приват".
"Поскольку суд для этих предприятий в обеспечение их иска против НКРЭКУ приостановил действие тарифов на передачу и диспетчеризацию. Де-юре это не долг, пока не будет решения суда. Впрочем, Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) все равно их учитывает как составляющую нашей тарифной выручки. Сейчас более 420 млн грн. Только после того, как НКРЭКУ, решения которого обжалуются, выиграет суд по этим вопросам, эта сумма будет считаться долгом. И еще будет процедура взыскания этих средств", - рассказал Ковальчук.
Ковальчук отметил, что имел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
"Это была короткая беседа. Частично она была посвящена перечисленным выше проблемам, связанными с митингами под Укрэнерго. Я тогда беспокоился за сотрудников компании, которые крайне негативно воспринимали постоянные шумы, доносившиеся с улицы со стороны митингующих. Но главное было не это... Основным предметом встречи, во-первых, было объяснение того, что основные затраты в тарифе Укрэнерго не изменились. Во-вторых, мы говорили о том, что немалую сумму в чеке за электроэнергию составляет стоимость вспомогательных услуг. Эти услуги могут предоставляться и потребителями. И такие крупные потребители, как ферросплавные предприятия могли бы без проблем предоставлять услуги по балансировке в объеме 100 МВт (услуга demand response). Это незначительный объем для такого крупного потребителя", - добавил Ковальчук.
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