Финансовые новости
- |
- 14.05.19
- |
- 13:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрнафта» с начала года сократила прибыль почти на 80%
08:15 14.05.2019 |
Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-марте 2019 года сократила чистую прибыль на 76,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 296 миллионов гривень.
Об этом говорится в квартальном отчете предприятия.
Согласно сообщению, за отчетный период "Укрнафта" также сократила чистый доход на 19%, до 6,7 миллиарда гривень.
"На финансовые показатели негативно повлияло то, что в первом квартале 2019 три из пяти государственных аукционов по продаже нефти и конденсата не состоялись в связи с отсутствием покупателей продукции, вследствие чего значительный объем сырья остался нереализованным", - сообщает компания.
Также в первом квартале 2019 года наблюдалась отрицательная, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика средневзвешенных цен реализации нефти с конденсатом и природного газа.
Компания в 1 квартале уплатила налогов на сумму 3,8 миллиарда гривень, что на 9,7% превышает аналогичный показатель 1 квартал 2018 года.
"Несмотря на все еще нерешенный вопрос просроченного налогового долга компании, который значительно ограничивает инвестиционные возможности "Укрнафты", компания продолжает выполнять свои налоговые обязательства в полном объеме, при этом выплачивая налоговый долг", - говорится в сообщении.
За период с января по март "Укрнафта" увеличила среднесуточную добычу на нефти и конденсата до 4,17 тысячи тонн в сутки, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднесуточная добыча газа, в свою очередь, выросла на 10,6% до 3,22 миллиона кубометров.
Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году увеличила чистую прибыль в 63 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 6,438 миллиарда гривень.
Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Петренко прокомментировал «давление на судей» в деле ПриватБанка
ТОП-НОВОСТИ
|ПриватБанк. Еще на один шаг ближе к катастрофе или предательству
|Стремительный обвал курса доллара на межбанке захлебнулся
|Паническая атака. Коломойский купил Зеленскому Савченко?
|Закрыть Коломойского в Израиле. Как Белый дом пытается помочь Зеленскому думать своей головой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|WOG предостерегает клиентов от мошенничества
|Ощадбанк в I кв.-2019 увеличил чистую прибыль на 69%
|«Укрнафта» с начала года сократила прибыль почти на 80%
|«Нафтогаз» предлагает газ для населения на условиях ПСО по цене, которая почти на 4% ниже апрельской
|НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка, подаст кассацию
|«Дочка» российского Сбербанка в I кв.-2019 получила более 1 млрд грн убытка
Это интересно
|Google разрешила покупать приложения Android за наличные
|Самый «живой» искусственный интеллект — Google Duplex — переходит в онлайн
|Google берёт контроль над обновлением ряда компонентов Android в свои руки
|Дебют смартфона Huawei P smart Z: камера-перископ и большой экран Full HD+
|Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
|Google представила Pixel 3A и 3A XL: относительно доступные смартфоны с флагманской камерой
|Представлена операционная система Android 10