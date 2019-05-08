Суд отменил 60-миллионные требования фискалов к МАУ Коломойского

Шестой апелляционный административный суд отменил требование Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы по уплате авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" 59,96 млн грн налогов и сборов.

Как сообщает Finbalance, по постановлению Шестого апелляционного админсуда Офис крупных плательщиков налогов подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева от 05.02.2019, который удовлетворил иск МАУ и отменил налоговое уведомление-решение Офиса от 06.09.2018 о сумме денежного обязательства по налогам и сборам в 59,96 млн грн (по налоговым обязательствам - 56,3 млн грн, по штрафным санкциям - 3,6 млн грн).

В ходе налоговой проверки установлено, что на основании соглашения оперативного лизинга МАУ в 2013-2015 гг оплатила для компании-нерезидента (Fintas Aviation Leasing UK One Limited) за аренду двух самолетов 431,6 млн грн.

При этом авиакомпания воспользовалась льготами (освобождение от налогообложения источники формирования дохода), предоставленными статьей 8 "Морской и воздушный транспорт" Конвенции между правительством Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и прирост стоимости имущества.

В ходе судебного процесса авиакомпания-истец констатировала, что в соответствии с положениями Конвенции, которые имеют приоритет над нормами Налогового кодекса, прибыль от коммерческой деятельности без создания постоянных представительств в другом государстве (статья 7 Конвенции) и доход от эксплуатации воздушных судов в международных перевозках, в том числе путем сдачи в аренду пустых воздушных судов (статья 8 Конвенции), подлежит налогообложению только в государстве, резидентом которого является лицо-получатель прибыли/дохода.

По мнению представителя истца, Офис крупных налогоплательщиков ГФС пришел к некорректному выводу, что Fintas Aviation Leasing UK One Limited не является бенефициарным владельцем полученного дохода, а лишь выполняет функцию номинального держателя (номинального собственника), посредника по такому доходу.

Проанализировав материалы дела, Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что "истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".

Кроме того, суд указал, что документальная выездная проверка истца проводилась налоговиками в период с 23.05.2018 по 07.08.2018, а ответ от компетентного органа Великобритании по запросу ГФС поступил 13.09.2016 - "то есть за пределами проведенной проверки".

"Указанное свидетельствует о том, что ответчик действовал с превышением своих полномочий, что повлекло за собой неправомерное вмешательство в хозяйственную деятельность истца, а документы, положенные ответчиком в основу акта внеплановой документальной выездной проверки от 15 августа 2018 №2349/28-10- 14-02/14348681, получены без соблюдения законодательства", - отметил суд.

Напомним:

* Игорь Коломойский является совладельцем МАУ. Его считают покровителем шоумена Владимира Зеленского, который победил на выборах президента Украины, хотя тот отрицал, что является марионеткой олигарха.

* В последние недели Коломойский выиграл несколько судов, отстаивая свое имущество в Украине.