«Дочка» российского Сбербанка в I кв.-2019 получила более 1 млрд грн убытка

Украинский дочерний банк российского государственного Сбербанка по итогам первого квартала 2019 года получил убыток 1,02 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2018 года его прибыль составила 24,91 млн грн, сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно ей, убыток украинского Сбербанка вызван увеличением резервов под обесцененные кредиты: в целом на эти нужды банк направил 1,46 млрд грн.

Финучреждение также сообщило о продлении санкций для украинских банков с российским капиталом до 2021 года, согласно которым запрещено осуществлять любые операции, предусматривающие перечисление средств или вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.

Согласно отчету, чистый процентный доход банка за первые три месяца текущего года сократился на 3,4% - до 0,67 млрд грн, активы - на 7,3%, до 28,38 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 15% - до 16,52 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года сократились на 17,4% - до 21,38 млрд грн, а собственный капитал увеличился на 48,4% - до 6,995 млрд грн, в том числе уставной капитал вырос на 15,9% - до 24,07 млрд грн.

Как сообщалось, НБУ в январе 2019 года оштрафовал Сбербанк на 94,737 млн грн за рисковую деятельность. Банк намерен в суде оспорить штраф.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По итогам 2018 года Сбербанк получил убыток 7,6 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (67,22 млрд грн) финучреждение занимало 7-е место среди 77 действовавших в стране банков.