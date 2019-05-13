ПУМБ в I кв. увеличил чистую прибыль на 55%

Чистая прибыль Первого украинского международного банка (ПУМБ, Киев) по итогам января - марта 2019 года составила 0,76 млрд грн, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно ей, чистый процентный доход банка за первые три месяца текущего года увеличился на 33,3% - до 1,2 млрд грн, чистый комиссионный доход - на 9,6%, до 0,4 млрд грн.

Активы сократились на 6,2% - до 46,79 млрд грн из-за уменьшения стоимости ценных бумаг и задолженности других банков, однако кредиты клиентам увеличились на 1,9% - до 27,78 млрд грн.

К концу марта 2019 года валовая балансовая стоимость кредитов, выданных 20 крупнейшим заемщикам банка, составляла 10,35 млрд грн, или 28% кредитного портфеля до вычета резервов (36,89 млрд грн).

Обязательства банка с начала текущего года сократились на 8,9% - до 39,68 млрд грн, а собственный капитал увеличился на 12,5% - до 7,1 млрд грн, в том числе уставный капитал сохранился на уровне 3,29 млрд грн.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов занимал 8-е место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.



