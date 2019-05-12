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Креди Агриколь Банк в I кв.-2019 увеличил чистую прибыль незначительно
09:50 11.05.2019 |
Чистая прибыль Креди Агриколь Банка (Киев) по итогам января-марта 2019 года составила 440,26 млн грн, что на 0,07% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно тексту отчету, размещенному на сайте финучреждения, чистый процентный доход в первом квартале текущего года увеличился на 14% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 607,414 млн грн.
Активы банка выросли на 7,1% - до 35,109 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 14,3%, до 24,789 млрд грн.
Обязательства банка с начала текущего года возросли 6,5% - до 30,454 млрд грн, собственный капитал - на 10,8%, до 4,656 млрд грн.
Уставный капитал в первом квартале сохранился на уровне 1,223 млрд грн.
"Финансовый результат Креди Агриколь Банка за первый квартал 2019 года после налогообложения составил 440 млн грн. Такой результат подтверждает эффективность бизнес-модели банка и отображает последовательность реализации стратегии банка. Чистый банковский доход значительно увеличился. Высокая стойкость чистого банковского дохода характеризует способность Креди Агриколь Банка диверсифицировать источники своих доходов, а также увеличить объемы кредитования украинской экономики", - сообщается в пресс-релизе Креди банка со ссылкой на финансового директора Джорджио Сопранзи.
Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).
Согласно данным Нацбанка Украины Креди Агриколь Банк на 1 января 2019 года по размеру общих активов занимал 13-е место (35,129 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
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