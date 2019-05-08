Альфа-Банк (Украина) в I кв.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

Чистая прибыль Альфа-Банка (Киев) по итогам января-марта 2019 года составила 526,919 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, текст которого размещен на его сайте, чистый процентный доход банка в первом квартале текущего года возрос на 20,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 1,019 млрд грн.

Активы за три месяца увеличились на 0,5% - до 60,618 млрд грн, тогда как кредиты клиентам сократились на 3,8% - до 31,235 млрд грн.

Обязательства банка с начала года сократились на 0,4% - до 55,048 млрд грн, собственный капитал возрос на 10,5% - до 5,57 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 12,179 млрд грн.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанка от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является , в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе Альфа-Банка (Украина) крупнейшего в стране частного банка.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Альфа - Банк занимал 6-е место (69,406 млрд грн), Укрсоцбанк - 11-е место (42,241 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.