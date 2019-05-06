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ЗАЗ выставил на продажу свое имущество
07:03 06.05.2019 |
Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена - около 420 млн грн.
Об этом следует из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи.
"Отдельно выделено имущество предприятия-должника ЧАО "Запорожский автомобилестроительный завод", который выставляется для продажи на аукционе в виде: объектов нежилой недвижимости общей площадью 142,22 тысячи квадратных метров, оборудования и приспособлений. Стоимость - 419,36 млн грн в том числе с НДС", - говорится в сообщении.
Указано, что среди имущества, которое выставляется на аукцион: машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха, а также административно-бытовой корпус.
Известно, что 11 апреля Хозяйственный суд вынес решение о санации "Запорожского автомобилестроительного завода". Срок санации - 6 месяцев. План санации включает в себя улучшение социальной сферы, сохранение существующих рабочих мест и создание новых. Завод должен стать платежеспособным, платить налоги в местный и государственный бюджеты.
Также речь шла о выводе ЗАЗа из состояния банкротства в кратчайшие сроки, максимальном сохранении инфраструктуры производственных мощностей и восстановлении производства автомобилей.
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