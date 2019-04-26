НБУ в апреле применил санкции к 5 банкам за нарушения в сфере финмониторинга





Национальный банк в апреле применил санкции к 5 банкам за нарушения в сфере финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в апреле 2019 года применил к пяти банкам меры воздействия.

К банку "Восток" как меры воздействия: штраф в размере 300 тыс. гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов; письменное предупреждение за нарушение порядка представления банком на запрос НБУ информации, материалов, документов объяснений.

К Альпари Банку штраф в размере 2 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении 2 финансовыми учреждениями в период с 02.02.2018 до 25.05.2018 финансовых операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн гривен двух другим банкам по договорам на услуги инкассации.

К МТБ Банку штраф в размере 4 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении в период с 21.02.2018 до 13.04.2018 7 юридическими лицами финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,180 млрд гривен на счета другого банка, в дальнейшем средствами инкассации другого банка доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов.

К РВС Банку штраф в размере 3 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц, проведении циклических финансовых операций с ценными бумагами, в том числе облигациями внутреннего государственного займа, в результате которых такие физические лица постоянно получали значительный размер инвестиционной прибыли.

К Расчетному центру по обслуживанию договоров на финансовых рынках (РЦ) как мера влияния был применен штраф в размере 200 тыс. гривен за неосуществление с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа клиринговых финансовых операций клиентов.

Речь идет об операциях, проведенных по результатам сделок с ценными бумагами, информация о которых есть в сведениях заключенных сделок по ценным бумагам.

Банк должен был выявить среди них те операции, экономическая целесообразность которых отсутствует или операции, которые могут иным образом подвергать банк на осуществление рисковой деятельности.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.