Украина приостановила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба»

АО "Укртранснафта" вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

"Такое решение компания, в частности, приняла руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не соблюла выполнения своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что оператор нефтетранспортной системы Укртранснафта вынужден прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-здавальном участке „Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемно-здавальном участке нефти „Фенешлітке" (Венгрия)".

Напомним, что ранее на сайте "Укртранснафты" была обнародована информация, что Беларусь частично возобновила поставки нефти в Украину нефтепроводов "Дружба". Компания отмечает, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (Беларусь) в пятницу, 26 апреля, созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке "Мозырь-Адамово" и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".