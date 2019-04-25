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АМКУ оштрафовал DCH Ярославского
15:39 25.04.2019 |
Комитет заявляет, что группа DCH купила Днепровский метзавод без разрешения
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал группу DCH бизнесмена Александра Ярославского на 58 млн грн за покупку Днепровского металлургического завода. Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.
В АМКУ заявляют, что сделка состоялась без разрешения. Комитет выписал штраф и одновременно согласовал покупку.
Напомним, компания Senalior Investments LTD, входящая в группу DCH, приобрела Днепровский метзавод у российского холдинга Евраз за $106 млн в 2018 году.
ДМЗ (Днепр) - один из ведущих производителей чугуна, стали и проката в Украине.
Ранее Ярославский заявлял, что DCH в течение пяти ближайших лет планируется инвестировать в эти активы до $200 млн.
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