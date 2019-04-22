Компания Ахметова пожаловалась в полицию на «Межигорье»

Компания ДТЭК Киевские электросети Рината Ахметова обратилась в полицию с жалобой на бывшую резиденцию Виктора Януковича "Межигорье" за бездоговорное потребление электроэнергии.

Как отмечают в пресс-службе компании, у "Межигорья" нет договора на поставку электричества уже 11 месяцев, с тех пор, как его передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Таким образом, резиденция нарушает закон, акцентируют в ДТЭК.

На 1 апреля долг "Межигорья" перед ДТЭК, по словам компании, составляет 13,6 млн грн.

"ДТЭК Киевские электросети неоднократно обращался к АРМА с предложением заключить договор на распределение электрической энергии... однако ответа получено не было. Поэтому компанией было принято решение ограничить подачу электроэнергии", - говорится в сообщении.

Компания уже отправила своих работников, чтобы отключить "Межигорью" свет, однако на территорию резиденции их не пустили "лица в камуфляже".

В связи с этим ДТЭК обратилась в полицию.

В ноябре 2017-го резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. А в мае 2018-го суд передал арестованное имущество в управление АРМА. Агентство объявило конкурс на управление парком, но его неоднократно продлевали.