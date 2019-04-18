Финансовые новости
- |
- 18.04.19
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Nestle стала единственным акционером Торчина
10:28 18.04.2019 |
Швейцарская компания Nestle докупила 9,5% акций украинского производителя кетчупов, майонезов, соусов и приправ Торчин (ЧАО Волыньхолдинг) и стала его единственным собственником. Об этом говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Волыньхолдинг решил продать компании-акционеру 1900 ранее выкупленных акций, согласно данным в системе от 13 сентября 2018 года. Этот пакет составлял 9,5%.
Чистый доход Волыньхолдинга в 2017 году составил 1,3 млрд грн, чистая прибыль - свыше 89 млн грн.
Nestle в Украине имеет три производственные площадки - в Харькове, Львове и Торчине. Также во Львове находится одни из пяти сервисных центров Nestle в мире.
Портфель компании включает более 2000 брендов. Среди них - Nestle, Nescafe, Nesquik, Nestea, KitKat, Purina и другие.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Команде Зеленского не известно о сотрудничестве с американскими лоббистами из Signal Group
|Валютные распродажи завершились 17 апреля небольшим ростом курса доллара
|Бывший глава «Нафтогаза» Дубина оказался в команде Зеленского
|На кого будет работать Высший совет правосудия после выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Nestle стала единственным акционером Торчина
|Коболев объяснил, почему Нафтогаз не подпишет контракт с Газпромом
|Девелопер «НЕСТ» заключил договор ипотеки с ПУМБ под залог недвижимости на 150 млн грн
|Forward Bank отчитался о получении прибыли
|Укрнафта победила Россию в международном арбитраже
|Хозсуд Киева отложил рассмотрение иска Коломойского о возрате ему акций ПриватБанка до 7 мая
|«Укрпошта» повышает тарифы на некоторые международные отправления
Это интересно
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов
|Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента
|Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID
|Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом
|Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30
|Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей