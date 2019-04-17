Девелопер «НЕСТ» заключил договор ипотеки с ПУМБ под залог недвижимости на 150 млн грн

ЧАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ"), занимающееся строительством бизнес-центров и жилых комплексов премиум- и бизнес-классов, заключило ипотечный договор с ПУМБ и передало в качестве залога недвижимое имущество оценочной стоимостью 150 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, договор ипотеки заключен с целью обеспечения выполнения обязательств ООО "Терновица Солар Плюс" (Львов) по кредитному договору, заключенному ООО с ПУМБ, суммой до EUR10 млн на срок до 7 лет с процентной ставкой до 12% годовых и комиссией за выдачу кредита до 0,5%.

По условиям договора "Недвижимость столицы" передаст в ипотеку нежилое здание площадью 2,7 тыс. кв. м по ул. Институтской, 28 в Киеве с оценочной стоимостью 150 млн грн.

Соответствующее решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 8 апреля 2019 года.

ООО "Терновица Солар Плюс" создано в 2018 году. Входит в группу компаний Greenville. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ее основателями указаны Ксения Трофименко (89%) и ООО "Компания по управлению активами "Контадор" (11%, оба - Киев).

Уставный капитал компании составляет 100 тыс. грн.

ГК Greenville создана в 2007 году. Осуществляет совместное инвестирование в проекты строительства с учетом "зеленых" технологий, инвестирует в проекты по возобновляемой энергетике.

В портфеле компании - три девелоперских жилых проекта во Львове (ЖК "Мисто трав", "Добра оселя" и Greenville House) общей площадью более 200 тыс. кв. м.

Компания также реализовала проект солнечной станции в с.Терновица площадью более 1 млн кв. м и мощностью 50 МВт.

ЧАО "Недвижимость столицы" основано в 1997 году. За время деятельности компания ввела в эксплуатацию 570 тыс. кв. м бизнес-центров и ЖК. Портфель реализованных проектов компании включает ЖК "Изумрудный", "Времена года" и "Покровский посад", а также шесть бизнес-центров в Киеве.

Согласно данным НКЦБФР, собственником 34,01% акций ЧАО на третий квартал 2018 года являлось ООО "КУА "Капитал Груп" в интересах венчурного фонда "Новые строительные технологии".

Уставный капитал компании на апрель-2019 составляет 25,7 млн грн.

Как сообщалось, группа компаний Greenville (Львов), инвестирующая в жилое строительство, вышла на рынок Киева с совместным с ЧАО "НЕСТ" проектом жилого комплекса (ЖК) Greenville Park по ул.Пимоненко, 21 в Шевченковском районе Киева.

Как сообщалось, ЧАО "Мультиплекс-Холдинг", развивающее в Украине сеть кинотеатров Multiplex, планирует выступить поручителем ООО "Терновица Солар Плюс" в обеспечении исполнения обязательств по кредитному договору на сумму EUR10 млн у ПУМБ.