«Кузня на Рыбальском» завершила строительство очередного МБАК класса «Гюрза-М» для ВМСУ

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) завершило строительство очередного малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) класса "Гюрза-М" по заказу Военно-морских сил (ВМС) ВСУ.

Согласно сообщению пресс-службы командования ВМС на его странице в Facebook, построенный судозаводом очередной МБАК класса "Гюрза-М" спущен на воду в начале апреля.

"Мероприятия первого этапа стратегии ВМС ВСУ-2035 выполняются по плану. Курс на восстановление военно-морской боеспособности Украины, надежную защиту нашего моря и способность побеждать сильнейшего противника - неизменен", - отмечается в сообщении.

МБАК класса "Гюрза-М" предназначен, в том числе, для охраны и обороны портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны госграницы, участия в разноплановых операциях Госпогранслужбы в акватории Черноморско-Азовского бассейна. Катер имеет водоизмещение 51,1 тонна, крейсерскую скорость - 25 узлов, экипаж - 5 чел., дальность автономного плавания - 900 миль. В состав вооружения МБАК входят пушка, пулемет и ракетные комплексы.

МБАК проекта 58155 спроектирован ГП "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев). Серийно производится на "Заводе "Кузня на Рыбальськом" с 2012 года, поставляется в ВМСУ с конца 2015 года. На сегодняшний день ВМСУ было поставлено шесть МБАК, два из которых - "Бердянск" и "Никополь" захвачены РФ в ходе военной атаки в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

По данным ВМСУ, в 2019 году в состав ВМС будет передано три МБАК "Гюрза-М".

Стратегия ВМС ВСУ-2035 предусматривает пополнение флота ВМС, в том числе, порядка 20 ед. МБАК класса "Гюрза-М", который соответствует европейским и НАТОвским стандартам.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. В условиях внешней агрессии судозавод освоил производство новых разработок оборонного назначения и является исполнителем гособоронзаказа (ГОЗ) по строительству для военных госзаказчиков, в том числе, МБАК класса "Гюрза-М", десантно-штурмовых катеров (ДШК) проекта "Кентавр". В октябре 2018 года "Завод "Кузня на Рыбальском" презентовал потенциальным заказчикам проект нового ракетного патрульного катера под шифром "Лань", рассматриваемого в оборонном секторе одним из элементов усиления боеспособности ВМС ВСУ в акватории Азовского моря.



