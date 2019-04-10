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Кабмин продлил срок размещения госпакета акций «Центрэнерго» до 30 сентября
12:19 10.04.2019 |
Кабинет Министров продлил срок размещения государственного пакета акций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" до 30 сентября 2019 года.
Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, передают Українські Новини.
"Приказом Фонда государственного имущества (ФГИ) от 22 марта 2019 года №287 "О продлении срока действия вывода о стоимости государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" в количестве 289 205 117 штук, что составляет 78,289% уставного капитала общества" действие вывода о стоимости государственного пакета акций "Центрэнерго" продлено до 30 сентября 2019 года", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что основанием для продления срока размещения акций является завершение срока их размещения 31 марта 2019 года.
Как сообщали Українські Новини, ФГИ намерен в апреле повторно выставить на продажу государственный пакет акций "Центрэнерго" в размере 78,289% уставного капитала.
Ранее в декабре ФГИ отменил назначенный на 13 декабря конкурс по продаже госпакета акций "Центрэнерго" в размере 78,289%.
Участники конкурса "Укрдонинвест" и белорусская компания "Нефтебитумный завод" не были допущены к участию в конкурсе, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.
Стартовая цена составляет 5 984,992 млн гривен.
Советником для приватизации "Центрэнерго" является польский филиал компании EY.
В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Центрэнерго", по предварительным данным, сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен до 499,127 млн гривен.
В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.
На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.
78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.
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