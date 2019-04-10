Кабмин продлил срок размещения госпакета акций «Центрэнерго» до 30 сентября

Кабинет Министров продлил срок размещения государственного пакета акций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" до 30 сентября 2019 года.

Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, передают Українські Новини.

"Приказом Фонда государственного имущества (ФГИ) от 22 марта 2019 года №287 "О продлении срока действия вывода о стоимости государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" в количестве 289 205 117 штук, что составляет 78,289% уставного капитала общества" действие вывода о стоимости государственного пакета акций "Центрэнерго" продлено до 30 сентября 2019 года", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что основанием для продления срока размещения акций является завершение срока их размещения 31 марта 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, ФГИ намерен в апреле повторно выставить на продажу государственный пакет акций "Центрэнерго" в размере 78,289% уставного капитала.

Ранее в декабре ФГИ отменил назначенный на 13 декабря конкурс по продаже госпакета акций "Центрэнерго" в размере 78,289%.

Участники конкурса "Укрдонинвест" и белорусская компания "Нефтебитумный завод" не были допущены к участию в конкурсе, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

Стартовая цена составляет 5 984,992 млн гривен.

Советником для приватизации "Центрэнерго" является польский филиал компании EY.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Центрэнерго", по предварительным данным, сократила чистую прибыль в 3,8 раза, или на 1,392 млрд гривен до 499,127 млн гривен.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.