НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса банк «Восток»

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал список банков - участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться во втором квартале 2019 года, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, в перечень банков добавился один новый банк - банк "Восток". В то же время из него был исключен Укрсоцбанк, который был присоединен к Альфа-Банку.

В новый перечень вновь вошли: ПАО "Альфа-Банк", ПАО "Банк "Инвестиций и сбережений", ПАО "КБ "Глобус", ПАО "Банк "Восток", ПАО "ИНГ Банк Украина", ПАО "Креди Агриколь Банк", АО "ОТП Банк", АО "Ощадбанк", ПАО "АБ "Пивденный", ПАО "КБ "ПриватБанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", АО "ТАСкомбанк ", АБ "Укргазбанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", АО "УкрСиббанк", и АКБ "Индустриалбанк".

Как сообщалось, в конце октября 2016 года НБУ, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 гг., утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций - запрос наилучшего курса.