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ДМЗ в I кв. сократил выпуск проката более чем на четверть, чугуна почти на треть
15:51 11.04.2019 |
Днепровский металлургический завод (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящий в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, в январе-марте 2019 года сократил производство проката, по оперативным данным, на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 145 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за указанный период выплавка стали упала на 30,4% - до 165 тыс. тонн, чугуна - на 31,7%, до 157 тыс. тонн.
В марте метзавод произвел 52 тыс. тонн проката, 59 тыс. тонн стали, 54 тыс. тонн чугуна.
ДМЗ в 2018 году, по предварительным данным, сохранил производство проката и стали на уровне предыдущего года - 788 тыс. тонн и 921 тыс. тонн соответственно, но снизил выплавку чугуна - на 13,1%, до 886 тыс. тонн.
Как сообщалось, группа DCH Александра Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было произведено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".
ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".
Уставный капитал ЧАО - 574,994 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,25 грн.
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