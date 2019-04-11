ДМЗ в I кв. сократил выпуск проката более чем на четверть, чугуна почти на треть

Днепровский металлургический завод (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящий в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, в январе-марте 2019 года сократил производство проката, по оперативным данным, на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 145 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за указанный период выплавка стали упала на 30,4% - до 165 тыс. тонн, чугуна - на 31,7%, до 157 тыс. тонн.

В марте метзавод произвел 52 тыс. тонн проката, 59 тыс. тонн стали, 54 тыс. тонн чугуна.

ДМЗ в 2018 году, по предварительным данным, сохранил производство проката и стали на уровне предыдущего года - 788 тыс. тонн и 921 тыс. тонн соответственно, но снизил выплавку чугуна - на 13,1%, до 886 тыс. тонн.

Как сообщалось, группа DCH Александра Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было произведено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".

ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".

Уставный капитал ЧАО - 574,994 млн грн, номинальная стоимость 1 акции - 0,25 грн.