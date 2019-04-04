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«Киевоблэнерго» в 2018г увеличило чистую прибыль на 6,8%
16:39 04.04.2019 |
ЧАО "Киевоблэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% (на 14,777 млн грн) по сравнению с 2017 годом - до 233,162 млн грн.
Согласно обнародованной повестке запланированного на 7 мая 2019 года собрания акционеров общества, всю чистую прибыль за прошлый год планируется направить на накопление нераспределенной прибыли.
Как сообщалось, "ДТЭК" в начале 2019 года заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций "Одессаоблэнерго" и 93,9978% "Киевоблэнерго", принадлежащих группе VS Energy. Нефтегазовые компании группы "ДТЭК Нефтегаз" (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) 3 января 2019 года заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов. В ожидании решения АМКУ "ДТЭК" сконцентрировал миноритарные доли в облэнерго, став через "ДТЭК Нефтегаз" собственником 16,77% акций "Одессаоблэнерго" и 24,99% акций "Киевоблэнерго".
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.
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