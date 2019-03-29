Из-за завышенныя тарифы оштрафовали еще три облгаза





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала 3 облгаза и обязала их сделать перерасчет всем потребителям до 18 апреля.

Об этом стало известно в ходе заседания Комиссии, сообщает корреспондент Укринформа.

Как стало известно, штрафы на сумму 850 тыс. грн получили ПАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз" и ОАО "Львовгаз".

НКРЭКУ также подготовит обращение в Антимонопольный комитет о возможном злоупотреблении монопольным положением облгазами.

"Компания будет выставлять счета бытовым потребителям исключительно по показаниям счетчиков потребителей. Что касается объемов газа для приведения к стандартным условиям, это - составляющая предельных объемов технологических расходов и потерь. Они включены в тариф на распределение природного газа и уже оплачиваются потребителем", - подчеркнула глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Как сообщалось, 23 марта НКРЭКУ оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на 850 тыс. грн каждый и обязала их до 5 апреля перечислить платежки бытовым потребителям. 26 марта НКРЭКУ оштрафувала еще 4 облгаза и обязала их сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля.

23 ноября 2018 года НКРЭКУ запретила облгазам осуществлять доначисление в платежках за газ, которые возникли в результате приведения его объемов к стандартным условиям. Однако облгазы проигнорировали решение Комиссии, после чего она по согласованию Государственной регуляторной службы начала проверки облгазов в начале марта.

Под проверки попали 20 облгазов.