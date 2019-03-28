«Центрэнерго» повторно выставят на продажу в апреле

Фонд государственного имущества Украины в апреле планирует повторно выставить на продажу государственный пакет акций публичного акционерного общества «Центрэнерго».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«Фонд государственного имущества вместе с инвестиционным советником Ernst&Young продолжает работу по подготовке «Центрэнерго» к продаже. Планы по приватизации этого актива неизменны, и в апреле мы повторно выставим «Центрэнерго» на конкурс», - написал он.

Также Трубаров добавил, что правительственный Комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил проект распоряжения Кабинета министров о продлении срока размещения акций «Центрэнерго» до 30 сентября этого года.

«Ожидаю, что на ближайшем заседании правительства данный вопрос будет проголосован», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, компания «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.