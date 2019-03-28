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«Центрэнерго» повторно выставят на продажу в апреле
18:25 28.03.2019 |
Фонд государственного имущества Украины в апреле планирует повторно выставить на продажу государственный пакет акций публичного акционерного общества «Центрэнерго».
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
«Фонд государственного имущества вместе с инвестиционным советником Ernst&Young продолжает работу по подготовке «Центрэнерго» к продаже. Планы по приватизации этого актива неизменны, и в апреле мы повторно выставим «Центрэнерго» на конкурс», - написал он.
Также Трубаров добавил, что правительственный Комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил проект распоряжения Кабинета министров о продлении срока размещения акций «Центрэнерго» до 30 сентября этого года.
«Ожидаю, что на ближайшем заседании правительства данный вопрос будет проголосован», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, компания «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.
Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.
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Кроме того, согласно публикациям в марте в системе ProZorro о намерении заключить договор, ООО "Газ-Петролеум" поставит "Киевтрансгазу" 1,8 млн кВт-ч электроэнергии на 3,24 млн грн, а также 1,55 млн кВт-ч э/э на 2,758 млн грн. Цена 1 кВт-ч э/э при такой стоимости контрактов - 1,77-1,8 грн (без НДС).
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