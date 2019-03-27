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Богдан изготовил первый кузов для электробусов Bluebus
13:57 27.03.2019 |
Французская компания испытает кузов Богдана, а после - начнут серийное производство
Корпорация Богдан в рамках нового контракта с французским производителем электротранспорта Bluebus, изготовила первый 18-метровый кузов для электрического автобуса, сообщает пресс-служба компании.
"Сейчас европейский партнер проводит испытания кузова, после чего начнется серийное производство на луцком заводе Богдан", - говорится в сообщении.
В рамках прошлогодней сделки Богдан Моторс доставил во Францию шесть 12-метровых кузовов из конструкционных сталей. Новые кузова по соглашению, подписанному в начале года, будут иметь повышенную прочность и будут более выносливыми, отмечают в компании.
Ранее корпорация Богдан произвела электрический городской автобус Богдан А70100 для Польши, а для датской компании BankeElectromotive - первый украинский полностью электрический грузовик.
Компания Bluebus - французский производитель экологического общественного транспорта, который использует передовые технологии и ориентируется на уменьшение вреда для окружающей среды.
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