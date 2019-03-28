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Черниговский автозавод будет выпускать трамваи
15:35 28.03.2019 |
Об этом журналистам во время пресс-тура на предприятие рассказал генеральный директор ООО "Черниговский автозавод" Валерий Купцов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы ожидаем, что через месяц-полтора из института на завод начнет поступать документация на трамвай, и мы надеемся скоро вам его показать. Кузов трамвая уже утвержден, дизайн - тоже", - сказал директор.
По словам Купцова, производство трамваев - очень перспективное направление, поскольку более 1000 кузовов этих машин в Украине отслужили свой срок эксплуатации.
Трамвай, который будет выпускать Черниговский автозавод - новая разработка с использованием новых материалов. Единственное, что останется прежним - это ходовые тележки. Их стоимость очень высока, поэтому завод их не закупать, а только делать их капитальный ремонт.
Черниговский автозавод был создан в августе 2003 года. Сейчас здесь выпускается 12 моделей автотранспорта - автобусы городские, междугородние, школьные и туристические, а также троллейбусы. За месяц на предприятии сходит с конвейера 25 машин. Работает на заводе 410 человек, средняя заработная плата составляет 10 тыс. грн.
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