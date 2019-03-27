«Укрнафта» намерена направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2018

Акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" на собрании 25 апреля намерены рассмотреть вопрос о направлении на выплату дивидендов акционерам 50% чистой прибыли за 2018 год по данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Остальную часть чистой прибыли планируется направить на развитие компании.

Планируется установить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 6 мая 2019 года.

Выплату дивидендов планируется осуществить в срок с 6 мая по 25 октября 2019 года.

Выплату дивидендов акционеру "Укрнафты" - Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" планируется осуществить путем перечисления соответствующей суммы дивидендов в Государственный бюджет до 1 июля 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Укрнафта", по предварительным результатам, увеличила прибыль в 65,1 раза, или на 6,526 млрд гривен до 6,628 млрд гривен.

2017 год компания "Укрнафта", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 101,771 млн гривен.

В 2018 году "Укрнафта" увеличила добычу нефти и конденсата на 5% до 1,4 млн тонн и уплатила 7,8 млрд гривен рентных платежей в бюджеты всех уровней.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.