В 2018 «Укрнафта» увеличила прибыль в 65 раз до 6,6 млрд гривен

В 2018 году по сравнению с 2017 годом крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", по предварительным результатам, увеличила прибыль в 65,1 раз, или на 6,526 млрд гривен до 6,628 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

На конец 2018 года активы компании составили 40,645 млрд гривен, долгосрочные обязательства - 2,272 млрд гривен, текущие обязательства - 31,541 млрд гривен, а дебиторская задолженность - 7,571 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 2017 год компания "Укрнафта", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 101,771 млн гривен.

В 2018 году "Укрнафта" увеличила добычу нефти и конденсата на 5% до 1,4 млн тонн и 7,8 млрд гривен рентных платежей в бюджеты всех уровней.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Компания эксплуатирует 1 946 нефтяных и 172 газовых скважин, а также имеет 46 буровых установок.

"Укрнафта" также владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины.