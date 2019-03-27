Финансовые новости
- |
- 27.03.19
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В 2018 «Укрнафта» увеличила прибыль в 65 раз до 6,6 млрд гривен
13:51 26.03.2019 |
В 2018 году по сравнению с 2017 годом крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", по предварительным результатам, увеличила прибыль в 65,1 раз, или на 6,526 млрд гривен до 6,628 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.
На конец 2018 года активы компании составили 40,645 млрд гривен, долгосрочные обязательства - 2,272 млрд гривен, текущие обязательства - 31,541 млрд гривен, а дебиторская задолженность - 7,571 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, 2017 год компания "Укрнафта", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 101,771 млн гривен.
В 2018 году "Укрнафта" увеличила добычу нефти и конденсата на 5% до 1,4 млн тонн и 7,8 млрд гривен рентных платежей в бюджеты всех уровней.
50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.
9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.
Компания эксплуатирует 1 946 нефтяных и 172 газовых скважин, а также имеет 46 буровых установок.
"Укрнафта" также владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Съесть с усами: Зачем Тимошенко и Гриценко неудобный союз
|Застройщики перешли на долгосрочные отношения с покупателями
|«Нафтогаз» решил вернуть «Укрнафте» спорные 2 млрд куб. м газа
|Дело с «1+1»: Что даст Порошенко суд с Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания АИС начнет поставки б/у автомобилей из США
|«Укрнафта» намерена направить на выплату дивидендов 50% прибыли за 2018
|В 2018 «Укрнафта» увеличила прибыль в 65 раз до 6,6 млрд гривен
|В Нафтогазе заявили об успешной реструктуризации долгов теплокоммунэнерго
|Без Коболева: назван состав нового набсовета «Укрнафты»
|Антимонопольный комитет разрешил Герегам купить у компании «Оболонь» активы в Хмельницкой области.
Это интересно
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google
|ЕС вводит обязательную установку «черных ящиков» в новые автомобили
|Ferrari раскрыла новый экстремальный суперкар, который нельзя купить
|Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3
|Голый за рулем и сон на работе: самые забавные законы Германии