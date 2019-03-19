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«Энергоатом» выполнил 70 % работ по строительству централизованного хранилища
15:54 18.03.2019 |
Установка первых контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива состоится 31 марта 2020 года.
Об этом сообщили в компании «Энергоатом» на запрос телеканала «24».
На всех АЭС Украины продолжаются подготовительные работы по транспортировке отработанного топлива в хранилище. Компания уже выполнила 70% капитальных строительных работ на площадке Централизованного хранилища.
Завершили возведение административных, складских и других инженерных сооружений. Все строительные работы планируют завершить до конца этого года.
Собственное Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива - это завершающий этап по получению атомной отраслью политической независимости от России, говорят в компании. Введение в эксплуатацию хранилища позволит экономить ежегодно более 200 миллионов долларов благодаря отказу от услуг российских компаний и фактически завершит эру монопольной зависимости от «Росатома».
«Терминал» писал, контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и Holtec International был подписан еще в 2005 году. Ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса запланирован на 2019 год.
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