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Морпорт «Черноморск» за 2 мес. увеличил грузоперевалку на 27,3%
15:23 27.03.2019 |
Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в январе-феврале 2019 года увеличил перевалку грузов на 27,32% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 3,993 млн тонн.
Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", за этот период "Черноморск" нарастил перевалку экспортных грузов на 42,3% - до 3,311 млн тонн, сократил перевалку импортных на 21,2% - до 521,54 тыс. тонн, увеличил перевалку транзитных - на 5,89%, до 155,9 тыс. тонн, перевалил 3,71 тыс. тонн каботажных грузов (за аналогичный период прошлого года не работал с этим типом грузов).
Перевалка наливных грузов в порту в январе-феврале 2019 года увеличилась на 16,7% - до 269,05 тыс. тонн, перевалка сухих сыпучих грузов - на 29,42%, до 2,67 млн тонн, тарно-штучных - на 25,07%, до 1,053 млн тонн.
Перевалка контейнеров за первые два месяца текущего года составила 20,134 тыс. TEU (падение на 2,97%).
Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2018 году увеличился на 25,02% по сравнению с 2017 годом - до 21,54 млн тонн.
Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов - наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта - свыше 30 млн тонн.
Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.
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