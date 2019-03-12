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Минфин утвердил план корпоратизации «Укрэнерго»
12:32 12.03.2019 |
Министерство финансов утвердило план мероприятий по преобразованию госпредприятия "НЭК "Укрэнерго" в частное акционерное общество, сообщила пресс-служба компании.
Соответствующий приказ №95 был утвержден 1 марта 2019 года.
План преобразования госпредприятия в ЧАО предусматривает инвентаризацию активов и обязательств компании, их независимую оценку, рецензирование Фондом госимущества отчета об оценке.
Как сообщалось, в середине декабря 2018 года Кабинет министров принял решение передать целостный имущественный комплекс "Укрэнерго" из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина. Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года. В конце февраля министерство создало комиссию по реорганизации госпредприятия.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразована в частное акционерное общество.
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