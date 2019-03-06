«Укргазвыдобування» купило спецразрешение на Южно-Кобзовскую площадь за 30,95 млн грн

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) выиграло аукцион по покупке специального разрешения на пользование недрами Южно-Кобзовской площади (Харьковская обл.), свидетельствуют данные в системе Prozorro.Sale.

УГВ сразу повысило цену со стартовых 9,623 млн грн до 30,949 млн грн, увидев которую ЧП "Оптима-Ресурс" решило далее не торговаться.

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

Государственная служба геологии и недр получила заявки только на три из 10 выставленных на аукционы 6 марта нефтегазовых площадей.

Торги по Дубровско-Радченковской площади (Полтавская обл.) выиграло ООО "Нафтогазопромыслова геология", подконтрольное Burisma Group Николая Злочевского, предложив за нее 25,1 млн грн при стартовой цене в 17,5 млн грн, в аукцион по Свитанково-Логивской площади (Харьковская обл.) - ООО "Нафтогазсистемы" ("ДТЭК Нефтегаз") за 85,001 млн грн при стартовой 17,736 млн грн.

УГВ в 2018 году увеличило добычу газа на 1,2% по сравнению с 2017 годом - до 15 млрд 419,6 млн куб. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.