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«Запорожсталь» за 2 мес. нарастила выплавку стали на 0,4%
15:03 11.03.2019 |
Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-феврале 2019 года нарастила выплавку стали на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 683,7 тыс. тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, производство проката в первые два месяца года сократилось на 2,8% - до 572,8 тыс. тонн, чугуна - на 2,9%, до 730,8 тыс. тонн.
В феврале произведено 360,9 тыс. тонн чугуна, 329,6 тыс. тонн стали, 277 тыс. тонн проката.
Как сообщалось, "Запорожсталь" в 2018 году нарастила выпуск проката на 10% по сравнению с 2017 годом - до 3 млн 537,4 тыс. тонн, стали на 4,6% - до 4 млн 105,8 тыс. тонн, чугуна - на 15,6%, до 4 млн 386,5 тыс. тонн.
"Запорожсталь" - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.
Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.
"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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