МСП «Ника Тера» в январе-феврале увеличил перевалку грузов на 56,7%

Морской терминал "Ника-Тера" (ООО "Морской специализированный порт (МСП) "Ника-Тера", Николаев), входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, в январе-феврале 2019 года перевалил более 1 млн тонн грузов, что на 56,7% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению компании, по состоянию на 27 февраля 2019 года порт "Ника-Тера" обработал более 1 млн тонн грузов, существенно превысив динамику перевалки прошлого года - в январе-феврале 2018 года грузооборот порта составил 638 тыс. тонн, а рубеж первого миллиона был достигнут только в конце марта.

"Порт "Ника-Тера" продолжает осваивать новые технологии приемки и перевалки грузов. Так, в феврале 2019 года в порт зашел первый состав железнодорожных платформ со специализированными контейнерами для перевозки сыпучих грузов. Всего было обработана партия, состоящая из 88 контейнеров с кукурузой на 44 платформах, общим весом более 2 тыс. тонн", - сообщили в пресс-службе порта.

Для реализации новой схемы обработки грузов, выгрузка контейнеров производилась с ж/д платформ на автомобильные контейнеровозы внутри порта.

В связи с дефицитом вагонов-зерновозов, данную технологию перевалки в порту сочли перспективной и планируют в дальнейшем применять ее не только для доставки зерновых грузов, но и для доставки продуктов их переработки, в том числе шрота.

Как сообщалось, 2018 году морпорт "Ника-Тера" обработал 335 судов, перевалив 5,84 млн тонн грузов, что на 40% превышает показатель 2017 года,

А в январе 2019 года - 528,6 тыс. тонн грузов, что превышает аналогичный показатель за минувший год на 75%.

МСП "Ника-Тера"- современный высокомеханизированный морской терминал, входящий в портовый бизнес Group DF.

В терминал входят четыре специализированных комплекса: зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Терминал расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана). Владеет семью причалами длиной около 1600 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией "Жовтнева".

Общая численность работников предприятия составляет около 1,2 тыс.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF - один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в химическую, титановую и портовую отрасли. Основатель и собственник Group DF - украинский бизнесмен Д.Фирташ.