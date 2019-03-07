Финансовые новости
- |
- 07.03.19
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МСП «Ника Тера» в январе-феврале увеличил перевалку грузов на 56,7%
15:43 07.03.2019 |
Морской терминал "Ника-Тера" (ООО "Морской специализированный порт (МСП) "Ника-Тера", Николаев), входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, в январе-феврале 2019 года перевалил более 1 млн тонн грузов, что на 56,7% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению компании, по состоянию на 27 февраля 2019 года порт "Ника-Тера" обработал более 1 млн тонн грузов, существенно превысив динамику перевалки прошлого года - в январе-феврале 2018 года грузооборот порта составил 638 тыс. тонн, а рубеж первого миллиона был достигнут только в конце марта.
"Порт "Ника-Тера" продолжает осваивать новые технологии приемки и перевалки грузов. Так, в феврале 2019 года в порт зашел первый состав железнодорожных платформ со специализированными контейнерами для перевозки сыпучих грузов. Всего было обработана партия, состоящая из 88 контейнеров с кукурузой на 44 платформах, общим весом более 2 тыс. тонн", - сообщили в пресс-службе порта.
Для реализации новой схемы обработки грузов, выгрузка контейнеров производилась с ж/д платформ на автомобильные контейнеровозы внутри порта.
В связи с дефицитом вагонов-зерновозов, данную технологию перевалки в порту сочли перспективной и планируют в дальнейшем применять ее не только для доставки зерновых грузов, но и для доставки продуктов их переработки, в том числе шрота.
Как сообщалось, 2018 году морпорт "Ника-Тера" обработал 335 судов, перевалив 5,84 млн тонн грузов, что на 40% превышает показатель 2017 года,
А в январе 2019 года - 528,6 тыс. тонн грузов, что превышает аналогичный показатель за минувший год на 75%.
МСП "Ника-Тера"- современный высокомеханизированный морской терминал, входящий в портовый бизнес Group DF.
В терминал входят четыре специализированных комплекса: зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.
Терминал расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана). Владеет семью причалами длиной около 1600 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией "Жовтнева".
Общая численность работников предприятия составляет около 1,2 тыс.
Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF - один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в химическую, титановую и портовую отрасли. Основатель и собственник Group DF - украинский бизнесмен Д.Фирташ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от «Батькивщины» Дубиль
|Как разделение ГФС скажется на украинском бизнесе
|Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе
|Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МСП «Ника Тера» в январе-феврале увеличил перевалку грузов на 56,7%
Согласно сообщению компании, по состоянию на 27 февраля 2019 года порт "Ника-Тера" обработал более 1 млн тонн грузов, существенно превысив динамику перевалки прошлого года - в январе-феврале 2018 года грузооборот порта составил 638 тыс. тонн, а рубеж первого миллиона был достигнут только в конце марта.
|Ощадбанк осуществил выплату по еврооблигациям на $420 млн
|Сотрудница «Укрпошты» сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион
|Минфин утвердил план корпоратизации «Укрэнерго»
|Коболев не собирается увольняться с должности главы «Нафтогаза»
|Коболев: объявленный правительством конкурс на главу «Нафтогаза» незаконный
Это интересно
|Компания Mitsubishi Motors привезла в Женеву концепт-кар Engelberg Tourer
|Range Rover Sentinel получил компрессорный V8 и тонну брони
|Хардкорный Mercedes-AMG GT R стал родстером
|Forbes назвал самого юного и богатого миллиардера в мире
|Камера-перископ и безрамочный экран Full HD+: дебют смартфона OPPO F11 Pro
|Самые богатые в мире: Безос, Гейтс и Баффет удержались на вершине рейтинга Forbes
|Топ-16 самых интересных книг о корпоративном мошенничестве