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ГПЗКУ в 2018г отгрузила ССЕС почти 875 тыс. тонн зерновых
09:43 28.02.2019 |
ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в 2018 году отгрузила Китайской национальной корпорации машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС) около 875 тыс. тонн зерновых на общую сумму $152,9 млн.
Согласно сообщению на сайте госкорпорации, в этом году ГПЗКУ планирует увеличить объемы отгрузки зерновых культур.
ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.
Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).
Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины в рамках контракта, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).
Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.
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"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом - до 1,448 млн тонн. Добыча газа в 2018 году сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) - до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа - на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.
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