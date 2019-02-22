Аурум Груп в 2019г планирует увеличить выпуск грузовых вагонов втрое

Многопрофильная промышленно-инвестиционная группа Аурум Груп в 2019 году на базе входящего в нее ООО "Дизельный завод" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) планирует втрое увеличить производство грузовых вагонов, сообщается в пресс-релизе группы со ссылкой на учредителя Алену Лебедеву.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе, в 2018 году заводом выпущено около 300 вагонов.

Помимо этого, Аурум Груп в текущем году планирует нарастить собственный парк полувагонов на 300 ед. (на начало февраля он составляет 522 вагона).

"В 2019 году мы продолжим инвестировать в увеличение собственного парка полувагонов, а также, развивая собственные производственные мощности, планируем наращивать выпуск полувагонов и хопперов-зерновозов для потребностей рынка", - цитируют в пресс-службе А.Лебедеву.

По ее словам, в увеличение собственного парка грузовых вагонов группа планирует инвестировать как собственные средства, так и банковское финансирование.

"На сегодня мы подписали ряд договоров лизинга с Первым украинским международным банком (ПУМБ), согласно условиям которых планируем построить 75 вагонов, из них 40 вагонов на базе "Дизельного завода" уже готовы", - уточнила А.Лебедева.

Aurum Group зарегистрирована в конце 2016 года. Ключевые направления - машиностроение, железнодорожные грузовые перевозки, промышленное насосостроение, химическая промышленность, инвестиции в недвижимость и аграрный сектор. На сегодня группа экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока, США, Китай.

Группа насчитывает около 1500 специалистов, ежегодный оборот - более 1,5 млрд грн. В настоящее время продолжается консолидация ее активов.

Aurum Group управляет в направлении транспортных перевозок компаниями "Аурум Транс, "Транс Энерджи"; вагоностроении и ремонте - "Агрегатбуд", ООО "Интер Кар Инжиниринг", "Дизельный завод"; промышленном насосостроении - Свесский насосный завод; химической промышленности - ООО "Лизинвест", недвижимости - "Укркоплект плюс".