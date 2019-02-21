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ЗАЗ начинает выпуск корейских тракторов
17:17 21.02.2019 |
"Запорожский автомобилестроительный завод" начал выпуск пробной партии тракторов LS Mtron для изучения процесса производства и дальнейшего изучения спроса.
Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает "Интерфакс-Украина".
"О создании совместного предприятия с производителем речь пока не идет", - отметили в пресс-службе.
Других подробностей проекта пока в корпорации не разглашают.
"УкрАВТО" осенью 2017 года сообщила о намерении выйти на рынок тракторов с линейкой продукции компании LS - лидером среди производителей тракторов Южной Кореи, представив трактора на международной агропромышленной выставке "АгроЭКСПО-2017" в Кропивницком.
Согласно оценкам экспертов, по своим характеристикам LS являются прямыми конкурентами самых массовых в Украине тракторов МТЗ "Беларусь".
Цены на трактора колеблются от 23,5 тыс долларов до 57 тыс долларов.
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