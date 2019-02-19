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Varus тестирует мобильное приложение для автоматизации торговли
14:41 18.02.2019 |
Согласно стратегии диджитализации, сеть продуктовых супермаркетов Varus более месяца тестирует собственную разработку, которая со временем позволит полностью отказаться от использования терминалов сбора данных (ТСД).
Как объясняют в пресс-службе компании, в каждом супермаркете есть задачи, требующие много сил, времени и человеческих ресурсов. Как правило, для автоматизации процессов применяются терминалы сбора данных (ТСД): учет поступления, отгрузки, инвентаризация, перемещение и тому подобное. Однако, сейчас Varus тестирует приложение собственной разработки Data Terminal, которое доступно на платформе Android.
Пользователи приложения могут с помощью смартфона дистанционно заказать печать ценников, проверить ассортимент товара и его наличие, работать с темой «товарных дыр».
Как уверяют в пресс-службе сети, инновацию уже сейчас можно назвать успешной. За месяц работы в Data Terminal прошло более 3000 загрузок. Среднее время сессии составляет 8 минут, а количество активных пользователей в сутки - более 1000. «Самым удивительным фактом для нас стал успех приложения у мерчандайзеров - они составляют 80% всех пользователей. Для них приложение уже стало спасением от ТСД», - комментирует Дмитрий Сартаков, руководитель департамента реинжиниринга Varus.
В компании рассматривают мобильное приложение не просто в качестве замены ТСД, но и как канал коммуникации с сотрудниками и мерчандайзерами. Ведь Data Terminal может принимать пуш-сообщения.
Кроме того, новая разработка является гибкой и позволяет добавлять сервисы и интерфейсы, кастомизированные под нужные процессы. Например, последней реализованной функцией в мобильном приложении стала возможность проверки планограмм.
«Наш эксперимент доказал, что Data Terminal успешно выполняет функцию сканирования на разных девайсах, а сотрудники успешно осваивают формат мобаппы. Далее мы планируем перенос всех ключевых функций ТСД в смартфон, что позволит к концу 2019 года выйти на соотношение пользования этими форматами на уровне 1:1», - резюмирует Дмитрий Сартаков.
Справка. Varus - национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктовой розницы Украины компанией Омега. Первый супермаркет сети открылся в 2003 году в Днепре. Сейчас сеть насчитывает 70 магазинов в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Павлограде, Каменском, Никополе, Новомосковске, Марганце, Долинской, Першотравенске, Вышгороде и Броварах. Общая торговая площадь сети составляет более 75 000 кв. м, количество сотрудников - более 7000.
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