Varus тестирует мобильное приложение для автоматизации торговли

Согласно стратегии диджитализации, сеть продуктовых супермаркетов Varus более месяца тестирует собственную разработку, которая со временем позволит полностью отказаться от использования терминалов сбора данных (ТСД).

Как объясняют в пресс-службе компании, в каждом супермаркете есть задачи, требующие много сил, времени и человеческих ресурсов. Как правило, для автоматизации процессов применяются терминалы сбора данных (ТСД): учет поступления, отгрузки, инвентаризация, перемещение и тому подобное. Однако, сейчас Varus тестирует приложение собственной разработки Data Terminal, которое доступно на платформе Android.

Пользователи приложения могут с помощью смартфона дистанционно заказать печать ценников, проверить ассортимент товара и его наличие, работать с темой «товарных дыр».

Как уверяют в пресс-службе сети, инновацию уже сейчас можно назвать успешной. За месяц работы в Data Terminal прошло более 3000 загрузок. Среднее время сессии составляет 8 минут, а количество активных пользователей в сутки - более 1000. «Самым удивительным фактом для нас стал успех приложения у мерчандайзеров - они составляют 80% всех пользователей. Для них приложение уже стало спасением от ТСД», - комментирует Дмитрий Сартаков, руководитель департамента реинжиниринга Varus.

В компании рассматривают мобильное приложение не просто в качестве замены ТСД, но и как канал коммуникации с сотрудниками и мерчандайзерами. Ведь Data Terminal может принимать пуш-сообщения.

Кроме того, новая разработка является гибкой и позволяет добавлять сервисы и интерфейсы, кастомизированные под нужные процессы. Например, последней реализованной функцией в мобильном приложении стала возможность проверки планограмм.

«Наш эксперимент доказал, что Data Terminal успешно выполняет функцию сканирования на разных девайсах, а сотрудники успешно осваивают формат мобаппы. Далее мы планируем перенос всех ключевых функций ТСД в смартфон, что позволит к концу 2019 года выйти на соотношение пользования этими форматами на уровне 1:1», - резюмирует Дмитрий Сартаков.

Справка. Varus - национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктовой розницы Украины компанией Омега. Первый супермаркет сети открылся в 2003 году в Днепре. Сейчас сеть насчитывает 70 магазинов в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Павлограде, Каменском, Никополе, Новомосковске, Марганце, Долинской, Першотравенске, Вышгороде и Броварах. Общая торговая площадь сети составляет более 75 000 кв. м, количество сотрудников - более 7000.