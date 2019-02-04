Финансовые новости
- |
- 04.02.19
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
IFC начала подготовку к вхождению в капитал «Укргазбанка»
11:46 04.02.2019 |
Международная финансовая корпорация (IFC) начала подготовку к вхождению в капитал государственного «Укргазбанка», сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
«Министерство финансов, IFC и государственный «Укргазбанк» начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка, которое было анонсировано во время Всемирного экономического форума в Давосе», - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и «Укргазбанком» условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации (продажи) банка.
Согласно Меморандуму, IFC способствовала укреплению корпоративного управления банка, обеспечению его операционной независимости и дальнейшему совершенствованию постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.
«Вхождение IFC в капитал «Укргазбанка» станет мощным сигналом для международных инвесторов и будет способствовать дальнейшему развитию банковской системы в целом», - прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.
По информации Минфина, кооперация IFC и банка уже позволила реализовать более 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, что составляет четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине. Благодаря этим проектам снижение выбросов СО2 составило более 1 млн тонн ежегодно.
Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.
В 2018 году «Укргазбанк» получил 766 млн грн прибыли, что на 22,8% выше показателя за 2017 год.
В конце января Международная финансовая корпорация (IFC) подтвердила готовность к вхождению в капитал государственного «Укргазбанка». Подготовка начнется в течение следующих месяцев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разводящие на выборах. Аваков строго предупредил Билецкого «не снимать галстук»
|Больные места Тимошенко. Трудно ли перестать быть «Чавесом в юбке»
|Рост продаж и маржи восстановили развитие розничного рынка нефтепродуктов
|Провокация под выборы. Когда Кирилл приедет в гости к Онуфрию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Накануне банкротства из банка Хрещатик вывели 2,3 млрд грн
|ГК «Нова Пошта» в 2018г увеличила количество отправлений на 20%
|IFC начала подготовку к вхождению в капитал «Укргазбанка»
|Лондонский арбитраж обязал Нафтогаз выплатить компенсацию кипрскими акционерами ПАО «Укрнафта» Коломойского
|НБУ оштрафовал Правэкс Банк за рисковую деятельность
|«Херсоноблэнерго» за 65,7 млн грн реконструирует подстанцию и построит кабельные линии для подключения СЭС
|Укргазбанк предоставил тендерных гарантий на 1,3 млн долл. США для компаний-нерезидентов
Это интересно
|Компания Renault раскрыла новый Clio
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения
|Взаимная интеграция Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram произойдёт не ранее 2020 года
|В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей
|В 2020 году выйдут самозашнуровывающиеся кроссовки Puma Fi по цене $330
|Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний
|Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ