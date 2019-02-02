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НБУ оштрафовал Правэкс Банк за рисковую деятельность
22:51 01.02.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал Правэкс Банк на 200 000 грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
Как сообщает пресс-служба НБУ, банк оштрафован за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом рискоориентированного подхода.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за ненадлежащее ведение внутренних документов по вопросам финмониторинга; за невыполнение обязанности проверять клиентов или лиц, действующих от их имени; за невыявление финопераций, подлежащих финансовому мониторингу.
Ранее сообщалось, что Нацбанк оштрафовал Универсал Банк Сергея Тигипко на 14,38 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
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