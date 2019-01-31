НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн грн за рисковую деятельность в финмониторинге

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте регулятора, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

"Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)", - указано в сообщении НБУ.

Более того, отмечает Нацбанк, Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

"В течение около месяца после принятия Универсал Банком такого решения этим клиентам проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн грн", - констатировал регулятор.

Кроме того, отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведению безналичных средств.

Нацбанк также вынес в отношении Универсал Банка письменное предостережение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов, в том числе клиентов банка - публичных деятелей и за невыполнение обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга.

Помимо Универсал Банка, НБУ оштрафовал Правэкс Банк (Киев) на 200 тыс. грн за неосуществление им надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

При этом Нацбанк вынес Правэкс Банку письменное предупреждение за ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга и за невыполнение обязанности проверять принадлежность его клиентов к публичным деятелям, а также за не выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

НБУ также вынес письменное предостережение в отношении Юнекс Банка (Киев) за невыполнение обязанности проверять принадлежность его клиентов к публичным деятелям, за не выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также за нарушение срока предоставления специально уполномоченному органу дополнительной информации.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.

Нацбанк в феврале 2018 года оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии главы правления ТАСкомбанка Екатерины Мелеш и ответственной за финансовый мониторинг Марины Соковой требованиям законодательства.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 декабря 2018 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 23-е место (7,649 млрд грн) среди 77 действовавших в Украине банков.

Правэкс Банк основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2018 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 декабря 2018 года по размеру общих активов (4,432 млрд грн) Правэкс Банк занимал 28-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Юнекс Банк основан в 1993 году. К началу января 2019 года основным акционером банковского учреждения являлся бизнесмен Вадим Новинский, которому опосредованно принадлежит 99,343574% его уставного капитала.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 декабря 2018 года по размеру