ФГВФЛ рассказал, как выводились активы из банка «Контракт»

Накануне введения в банк «Контракт» временной администрации его руководство осуществляло распродажу имущества банка без фактического поступления средств на счета и перечисление денежных средств юрлиц на счета физических, что значительно увеличило сумму возмещения за счет Фонда.

В Фонде сообщили, что с 306,21 млн грн заявленных кредиторами требований на четвертом году ликвидации погашено лишь 58,5 млн грн третьей очереди.

Нацбанк признал банк «Контракт» неплатежеспособным 6 октября 2015 года, в частности, через жалобы клиентов юридических лиц относительно непроведения платежей и искажения финансовой отчетности. Временная администрация продолжалась в течение двух месяцев, а с 11 декабря 2015 года в банке проходит ликвидация.

Балансовая стоимость активов, включенных в ликвидационную массу банка составляет 433,71 млн грн. Оценочная же стоимость, определенная независимыми оценщиками, почти вдвое ниже суммы, указанной в бухгалтерской документации. Так, кредитный портфель юридических лиц было оценено в три раза меньше балансовой стоимости, а ценные бумаги - в четыре раза.

После введения в банк временной администрации во время формирования перечня вкладчиков для выплаты гарантированного возмещения уполномоченным лицом Фонда было выявлено, что в течение октября 2014 - февраля 2015 года значительное количество физлиц регулярно совершало операции по снятию через кассу банка «Контракт» наличности. Средства физлицам предварительно пересчитывались от клиентов банка юрлиц с назначением платежа «предоставление финансовой помощи», «предоставление займа» или «оплата за ценные бумаги».

Все указанные физлица имели общие признаки, в частности, работали на должностях, не предусматривающих получения высокой заработной платы (грузчики, официанты, медсестры, курьеры и т. п), и делегировали права распоряжаться своими счетами третьим лицам. Таких финансовых операций выявлено на сумму 163,66 млн грн.

Также был зафиксирован ряд операций по перечислению средств со счетов юридических и физических лиц на счета физлиц, что привело к увеличению общей суммы возмещения за счет средств Фонда гарантирования на 49,73 млн грн.

Кроме того, за неделю до введения временной администрации экс-глава банка «Контракт» подписал договор о продаже главного офиса на ул. Воздвиженской. Согласно сфальсифицированным отчетом об оценке здания сумма продажи составила 45,4 млн грн, в то время, как реальная рыночная стоимость почти на 50% выше. Покупателем выступило ООО ГК «Укргаз», которое сразу же зарегистрировало право собственности на эту недвижимость.

Покупатель должен был перечислить всю указанную в договоре сумму за неделю, однако, по состоянию на сегодняшний день, банк не дополучил за свое имущество еще 16,33 млн грн.

В связи с невыполнением покупателем в полной мере условий договора и перечислением части суммы, уполномоченным лицом Фонда гарантирования с целью сохранения активов банка 12.01.2017 года было оформлено в ипотеку. По заявлению банка «Контракт» киевской прокуратурой было зарегистрировано уголовное производство, а здание признано вещественным доказательством. Также на указанную недвижимость был наложен арест на основании постановления Подольского районного суда Киева.

Однако, 04.04.2018 судьей Подольского райсуда после рассмотрения уголовного производства было вынесено оправдательный приговор экс-главе банка и снят наложенный на недвижимость арест.

Уполномоченным лицом банка «Контракт» и прокуратурой сразу же поданы апелляционные жалобы на этот приговор суда. Несмотря на указанные обременения, ООО ГК «Укргаз» недвижимость была отчуждена, после чего незаконно, с помощью государственных регистраторов, выведена из-под ареста и ипотеки.

Основанием для снятия ареста, в частности, стал приговор судьи Подольского районного суда Киева, который не вступил в законную силу в связи с подачей апелляционных жалоб. Сейчас рассмотрение апелляционных жалоб продолжается в Киевском апелляционном суде.